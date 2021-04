Roma, assembramenti in centro all’ora dell’aperitivo: la Polizia interviene in tenuta antisommossa, cosa è successo (Di domenica 25 aprile 2021) assembramenti in strada durante l’orario dell’aperitivo. Questo quanto è successo ieri, 24 aprile, nei pressi del Bar del Fico, storico locale della Capitale. Diversi i ragazzi presenti nelle adiacenze del bar, in un secondo momento mandati via dalla Polizia intervenuta sul posto in tenuta antisommossa. Il video dell’accaduto, subito dopo è dilagato sul web, ha scatenato numerossimi commenti dove non si nasconde la paura di non poter riaprire nonchè la sofferenza per il prolungarsi di divieti e restrizioni. Ciò che è accaduto ieri rende pertanto manifesta la situazione di disagio e difficoltà- economica e sociale- che il paese sta attraversando da un anno a questa parte. Non si tratta qui di puntare il dito contro nessuno e sopratutto non si sta discutendo dell’operato delle forze ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 aprile 2021)in strada durante l’orario. Questo quanto èieri, 24 aprile, nei pressi del Bar del Fico, storico locale della Capitale. Diversi i ragazzi presenti nelle adiacenze del bar, in un secondo momento mandati via dallaintervenuta sul posto in. Il video dell’accaduto, subito dopo è dilagato sul web, ha scatenato numerossimi commenti dove non si nasconde la paura di non poter riaprire nonchè la sofferenza per il prolungarsi di divieti e restrizioni. Ciò che è accaduto ieri rende pertanto manifesta la situazione di disagio e difficoltà- economica e sociale- che il paese sta attraversando da un anno a questa parte. Non si tratta qui di puntare il dito contro nessuno e sopratutto non si sta discutendo dell’operato delle forze ...

