Ritrovato il sottomarino indonesiano scomparso | la sorte dell’equipaggio

Leggi su ck12

(Di domenica 25 aprile 2021) Ritrovamento per il. Purtroppo non è stato possibile salvare i 53 a bordo. Con lo scorrere inesorabile del tempo, svanivano sempre più le speranze di salvare le 53 vite umane all’interno delaffondato durante un’esercitazione. Ilè “affondato” . Così aveva dichiarato un portavoce della Marina indonesiana “Sulla base di ciò che crediamo provenga dal KRI Nanggala, abbiamo cambiato lo stato delda ‘disperso’ a ‘affondato'”, ha spiegato Yudo Margono in una conferenza stampa. Centinaia di soldati e venti imbarcazioni, anche da Stati Uniti e Australia, sono stati mobilitati da mercoledì per il sommergibile, ma purtroppo non c’è stato niente da fare. I danni irreparabili del ...