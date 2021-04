Recovery, riforme in 7 mesi. Ecco il costo del disco verde Ue (Di domenica 25 aprile 2021) La garanzia che l’Italia farà le riforme l’ha data Mario Draghi a Ursula von der Leyen. Con quel “garantisco io” che è la cifra di un’esposizione politica imponente e soprattutto determinante per tirare il Recovery plan italiano da 222,1 miliardi fuori dall’operazione di smontaggio che nel frattempo stavano portando avanti i tecnici di Bruxelles. Ma la missione salvifica di Draghi ha anche una contropartita. E si capisce chiaramente se si confronta il testo (quasi) definitivo inviato al Parlamento con la bozza al centro del confronto lungo e nervoso tra Roma e la Commissione europea. Il disco verde è legato a una corsa tra palazzo Chigi e le Camere: le riforme devono diventare decreti e disegni di legge tra maggio e dicembre, in appena sette mesi, in un 2021 caricato di scadenze ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 25 aprile 2021) La garanzia che l’Italia farà lel’ha data Mario Draghi a Ursula von der Leyen. Con quel “garantisco io” che è la cifra di un’esposizione politica imponente e soprattutto determinante per tirare ilplan italiano da 222,1 miliardi fuori dall’operazione di smontaggio che nel frattempo stavano portando avanti i tecnici di Bruxelles. Ma la missione salvifica di Draghi ha anche una contropartita. E si capisce chiaramente se si confronta il testo (quasi) definitivo inviato al Parlamento con la bozza al centro del confronto lungo e nervoso tra Roma e la Commissione europea. Ilè legato a una corsa tra palazzo Chigi e le Camere: ledevono diventare decreti e disegni di legge tra maggio e dicembre, in appena sette, in un 2021 caricato di scadenze ...

