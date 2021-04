PUGLIA IN ARANCIONE, ZULLO (FDI): SI RIATTIVI L'ATTIVITÀ DI TRACCIAMENTO PER SCONGIURARE ALTRA ONDATA (Di domenica 25 aprile 2021) 'Leggo responsabili appelli, anche di autorevoli esponenti politici, ai pugliesi perché da domani in ARANCIONE (e speriamo a breve in Giallo) tengano comportamenti anti - covid. Del resto, se il ... Leggi su brindisisera (Di domenica 25 aprile 2021) 'Leggo responsabili appelli, anche di autorevoli esponenti politici, ai pugliesi perché da domani in(e speriamo a breve in Giallo) tengano comportamenti anti - covid. Del resto, se il ...

Advertising

crepvscular : oggi ultimo giorno di zona rossa in Puglia ma tutti stanno fuori comune lol arancione anticipata? - BarberoRoxana : RT @HANIA243474887: Speranza firma l’ordinanza: cinque Regioni restano in zona arancione, la Sardegna in rossa Basilicata, Calabria, Puglia… - infoitinterno : Da Domani Puglia In Arancione, Ma Guardia Alta: Spostamenti Liberi Solo Nella Propria Città E Asporto - - infoitinterno : Da domani Puglia arancione. Ecco cosa cambia - elenaricci1491 : Da domani in vigore il #decretoriaperture #Puglia in zona arancione. Ecco cosa cambia -