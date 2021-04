LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2021 in DIRETTA: il gruppo accelera, poco più di quattro minuti per la fuga (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Liegi-Bastogne-Liegi FEMMINILE 14.49 Lo scatto di Sanchez ha provocato un altro crollo nel vantaggio dei fuggitivi, ora sceso a 4’22”. 14.48 accelerata fine a sé stessa per allungare il gruppo principale, che passa adesso sulla Cote de Wanne. 14.47 Nel plotone prova a partire Luis Leon Sanchez (Astana-Premier Tech). 14.44 Scollinata la Cote de Wanne da Laurens Huys e Mathijs Paasschens (Bingoal Pauwels Sauces WB), Loïc Vliegen e Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Sergei Chernetski (Gazprom-Rusvelo), Tomasz Marczynski (Lotto Soudal) e Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise). 14.42 Inizia a sganciarsi qualche corridore ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE 14.49 Lo scatto di Sanchez ha provocato un altro crollo nel vantaggio dei fuggitivi, ora sceso a 4’22”. 14.48ta fine a sé stessa per allungare ilprincipale, che passa adesso sulla Cote de Wanne. 14.47 Nel plotone prova a partire Luis Leon Sanchez (Astana-Premier Tech). 14.44 Scollinata la Cote de Wanne da Laurens Huys e Mathijs Paasschens (Bingoal Pauwels Sauces WB), Loïc Vliegen e Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Sergei Chernetski (Gazprom-Rusvelo), Tomasz Marczynski (Lotto Soudal) e Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise). 14.42 Inizia a sganciarsi qualche corridore ...

