Advertising

RegioneLazio : #Vaccino anti #Covid19 Da martedì 27 Aprile alle 00:00 partiranno le prenotazioni per la fascia d'età 59-58 (nati 1… - CorriereCitta : Lazio, vaccino anti Covid: dal 27 aprile partono le prenotazioni per persone con comorbidità - Claudia17736822 : RT @SaluteLazio: Vaccino anti Covid-19 - Nuova data apertura classe d'età 59 - 58 anni Da venerdì 30 aprile alle 00:00 partiranno le preno… - ASLRm3 : RT @SaluteLazio: Vaccino anti Covid-19 - Nuova data apertura classe d'età 59 - 58 anni Da venerdì 30 aprile alle 00:00 partiranno le preno… - AO_SanGiovanni : RT @SaluteLazio: Vaccino anti Covid-19 - Nuova data apertura classe d'età 59 - 58 anni Da venerdì 30 aprile alle 00:00 partiranno le preno… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio vaccino

... alla mattina di oggi 25 aprile 2021 sono state somministrate 17.473.753 dosi dianti - ...8), seguono 1,4 milioni in Campania , Veneto ed Emilia Romagna , 1,7 mln in, Piemonte 1,3 mln e ...Articolo riservato agli abbonati“Pronti per la zona gialla. Nel Lazio abbiamo lottato per questo e siamo la Regione italiana che è rimasta per più tempo in giallo. Un record per cui va detto grazie ai cittadini e che ci ha permesso ...Il bollettino Covid di oggi 25 aprile 2021. Oggi su oltre 13 mila tamponi nel Lazio (-1.493) e quasi 17 mila antigenici per un totale di oltre 30 mila test, ...