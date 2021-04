Infortunio Luiz Felipe | ecco quando rientrerà il difensore

(Di domenica 25 aprile 2021)è pronto a tornare nella lista dei convocati per la gara contro il Genoa: il calvario dell’è quasi finitoscalpita. Ilnon vede l’ora di rientrare, dopo l’operazione alla caviglia che lo ha tenuto fuori gran parte della stagione e ha costretto la società a ripiegare su Musacchio. Ieri il brasiliano ha svolto il solito lavoro differenziato a Formello, ma il suo ritorno in campo si fa sempre più vicino: l’obiettivo, infatti, è quello di riuscire a strappare la convocazione per la gara contro il Genoa. Sarà valutato giornalmente e,sarà pronto, sarà lo stesso Musacchio a lasciargli un posrto nella lista dei 25: la Lazio non riscatterà il giocatore che potrebbe far ritorno in Spagna. L'articolo proviene da Calcio News ...

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Luiz

Simone Inzaghi, che dovrà fare a meno dell'infortunatoFelipe, schiererà Reina in porta e ... ed anche di Ismael Bennancer, con quest'ultimo che sembra aver recuperato l'alla caviglia. ...Non sarà del matchFelipe causa, mentre saranno da valutare le condizioni di Cataldi. Milan, vincere per avvicinarsi al piazzamento in Champions League Mister Pioli e il suo Milan, a ...Mister Inzaghi, guarito dal Covid, tenterà di recuperarli entrambi per il match contro il Milan di lunedì sera. Tutti e tre hanno problemi fisici e non saranno a disposizione Come riportato da Lazione ...Luiz Felipe è pronto a tornare nella lista dei convocati per la gara contro il Genoa: il calvario dell’infortunio è quasi finito Luiz Felipe scalpita. Il difensore non vede l’ora di rientrare, dopo l’ ...