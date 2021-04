In dieci a pranzo nel ristorante, scattano multe per oltre 4mila euro e chiusura del locale (Di domenica 25 aprile 2021) All'interno di un bar ristorante sul lungomare Marconi di Senigallia i militari hanno trovato dieci clienti seduti ai tavoli che stavano consumando il pranzo. I fatti risalgono a ieri quando era stata ... Leggi su anconatoday (Di domenica 25 aprile 2021) All'interno di un barsul lungomare Marconi di Senigallia i militari hanno trovatoclienti seduti ai tavoli che stavano consumando il. I fatti risalgono a ieri quando era stata ...

Advertising

Elisaebasta_ : Bene, io adesso chiudo gli occhi, conto fino a dieci, e quando li riapro voglio essere a pranzo a Positano - lebbrosario : Invece sono qui a mettere insieme il pranzo con la cena a bestemmiare di non essere morta almeno dieci anni fa. - scopellitr : RT @v_senigallia: In dieci a pranzo al ristorante: multe e chiusura per 5 giorni per la Tartana - v_senigallia : In dieci a pranzo al ristorante: multe e chiusura per 5 giorni per la Tartana - sotwtt : mi sono salvata dall'andare a mangiare con dieci persone a pranzo domani i win -