Formazioni ufficiali Inter-Verona | Serie A 2020 2021

(Di domenica 25 aprile 2021) Ledi-Hellas, sfida valida per la trentatreesima giornata del campionato di. I nerazzurri di Conte vogliono i tre punti per chiudere quanto prima la lotta per lo Scudetto, mentre i gialloblù di Juric vanno a caccia di un’ottima prestazione per confermare il buon piazzamento in classifica. Fischio d’inizio fissato per le ore 15.00 di domenica 25 aprile. Di seguito le scelte dei due tecnici. LE: Handanovic; De Vrij, Skriniar, Bastoni, Hakimi, Barella, Eriksen, Brozovic, Perisic, Lukaku, Lautaro.: Silvestri; Ceccherini, Magnani, Dimarco, Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic, Barak, Bessa, Lasagna. SportFace.