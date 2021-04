Finale Berrettini-Karatsev in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Belgrado 2021 (Di domenica 25 aprile 2021) Matteo Berrettini se la vede con Aslan Karatsev oggi nella Finale dell’Atp 250 di Belgrado 2021. L’azzurro si è guadagnato l’accesso all’ultimo atto del torneo in Serbia, superando in tre parziali il nipponico Taro Daniel e confermando dunque le ottime indicazioni mostrate nei primi due turni. Dall’altra parte della rete ci sarà il russo, grande sorpresa della stagione e capace di avere la meglio su Novak Djokovic. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida per il titolo va in scena nella giornata odierna, domenica 25 aprile, dalle ore 17:00. La diretta televisiva sarà proposta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming sul sito ufficiale dell’emittente di riferimento. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti ... Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) Matteose la vede con Aslannelladell’Atp 250 di. L’azzurro si è guadagnato l’accesso all’ultimo atto del torneo in Serbia, superando in tre parziali il nipponico Taro Daniel e confermando dunque le ottime indicazioni mostrate nei primi due turni. Dall’altra parte della rete ci sarà il russo, grande sorpresa della stagione e capace di avere la meglio su Novak Djokovic. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida per il titolo va in scena nella giornata odierna, domenica 25 aprile, dalle ore 17:00. Latelevisiva sarà proposta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livesul sito ufficiale dell’emittente di riferimento. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti ...

Advertising

angelomangiante : ++FANTASTICO BERRETTINI !! Vola in finale a Belgrado (+ Daniel) subito dopo il miglior match dell'anno tra… - Eurosport_IT : E andiamo Matteo, in finale a Belgrado!!! ???????? Quinta finale ATP per Berrettini, a caccia del quarto titolo dopo G… - Gazzetta_it : #Berrettini, è finale! Sconfitto #Daniel in tre set: domani sfida a #Karatsev #SerbiaOpen - qnazionale : Berrettini in finale a Belgrado. Sinner, stop con Tsitsipas (Crivelli, Mastroluca, Bertellino) - CorSport : La prima pagina di oggi del #CorSport ?? ? #Conte agita l'#Inter ? #Superlega: 'Non finisce qui' ? #Berrettini, fi… -