(Di domenica 25 aprile 2021) "C'è una voglia di1 anche fisica, non solo televisiva, incredibile". Parola di Stefano, che ne ha parlato a e - VENTI, il nuovo spazio di approfondimento dell'edizione delle 20 di ...

Advertising

F1inGenerale_ : F1 | Domenicali: 'A Montecarlo forse torna il pubblico la domenica' #F1inGenerale - dinoadduci : Domenicali: 'Il pubblico alle gare di Formula 1 potrebbe tornare a Montecarlo' - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ?? #Domenicali: 'A #Montecarlo gp con il pubblico' Il Ceo della #F1: 'Ma ogni paese ha una normativa diversa' #formula1 http… - Gazzetta_it : Domenicali: 'Il pubblico alle gare di Formula 1 potrebbe tornare al Gp di Montecarlo' #F1 - RaiSport : ?? #Domenicali: 'A #Montecarlo gp con il pubblico' Il Ceo della #F1: 'Ma ogni paese ha una normativa diversa'… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenicali pubblico

Rai Sport

Parola di Stefano, che ne ha parlato a e - VENTI, il nuovo spazio di approfondimento dell'edizione delle 20 di Sky TG24. "Il problema delin Formula 1 quest'anno è più complesso ...Cosi' Stefano, presidente e Ceo della Formula Uno. "a Montecarlo? Quest'anno il problema e' piu' complesso di quello precedente - ha sottolineato- Ogni paese ha una ...Secondo Domenicali, CEO F1, quello di Montecarlo dovrebbe essere il primo GP in cui ci sarà il ritorno del pubblico sugli spalti.L'ISTRUZIONEMACERATA Ripartenza con il fiato grosso per la scuola nella provincia di Macerata, con decisioni che arrivano sul filo di lana e che, in molti casi, comporteranno uno slittamento ...