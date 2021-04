Covid: due morti nel Salernitano, esauriti posti all’ospedale di Polla (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Nelle ultime 24 ore nel Vallo di Diano, nel Salernitano, si registrano due decessi da Covid-19. Si tratta di un uomo di 80 anni di Padula e di una donna di 88 anni di Montesano sulla Marcellana. Entrambi erano ricoverati presso il reparto Covid dell’ospedale di Polla. Presso la stessa unità Covid del nosocomio pollese sono tutti esauriti i posti disponibili con 18 persone ricoverate. Sale a 67 il numero delle persone decedute nel Valdiano a causa del Covid dall’inizio della pandemia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Nelle ultime 24 ore nel Vallo di Diano, nel, si registrano due decessi da-19. Si tratta di un uomo di 80 anni di Padula e di una donna di 88 anni di Montesano sulla Marcellana. Entrambi erano ricoverati presso il repartodell’ospedale di. Presso la stessa unitàdel nosocomio pollese sono tuttidisponibili con 18 persone ricoverate. Sale a 67 il numero delle persone decedute nel Valdiano a causa deldall’inizio della pandemia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

myrtamerlino : In #Israele dopo dieci mesi 0 morti per #Covid_19. Loro aprono tutto grazie al #vaccino (56% della popolazione vac… - SkyTG24 : Eboli, 85enne fermato due volte con prostitute dà la colpa al vaccino anti-Covid - repubblica : Covid, arma in lutto: due carabinieri morti a distanza di poche settimane: contagiati fermando la folla ai campi da… - anteprima24 : ** Covid: due #Morti nel #Salernitano, esauriti posti #Ospedale #Polla ** - bisagnino : Lattante di 5 mesi muore di trombosi diffusa due giorni dopo la vaccinazione COVID della madre con Pfizer -