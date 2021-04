‘Cortesie in Famiglia’: su Real Time la sfida a colpi di menù adesso è anche tra parenti (Di domenica 25 aprile 2021) Quando si tratta di cibo, in ogni famiglia ci sono gusti differenti: tra tradizioni, convinzioni dure a morire e preferenze personali, ognuno vorrebbe sedersi a tavola e trovare quello che più gli piace. Su Real Time arriva un programma pronto non solo a raccontare le divertenti divisioni familiari su cucina e stili di vita, ma anche a stabilire chi ha ragione! Dopo il grande successo di “Cortesie per gli ospiti”, dal 26 aprile, dal lunedì al venerdì alle 20:20, arriva su Real Time “CORTESIE IN FAMIGLIA”, prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia. Lo spin-off del programma cult, tra i più amati e seguiti del canale, porterà in scena le famiglie italiane e i diversi gusti che li caratterizzano, coinvolgendoli in una divertente e appassionante sfida. Ogni sfida ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 aprile 2021) Quando si tratta di cibo, in ogni famiglia ci sono gusti differenti: tra tradizioni, convinzioni dure a morire e preferenze personali, ognuno vorrebbe sedersi a tavola e trovare quello che più gli piace. Suarriva un programma pronto non solo a raccontare le divertenti divisioni familiari su cucina e stili di vita, maa stabilire chi ha ragione! Dopo il grande successo di “Cortesie per gli ospiti”, dal 26 aprile, dal lunedì al venerdì alle 20:20, arriva su“CORTESIE IN FAMIGLIA”, prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia. Lo spin-off del programma cult, tra i più amati e seguiti del canale, porterà in scena le famiglie italiane e i diversi gusti che li caratterizzano, coinvolgendoli in una divertente e appassionante. Ogni...

