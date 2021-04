Coronavirus, nel Lazio oggi 1.185 positivi. D’Amato: «La zona gialla non è un tana libera tutti » (Di domenica 25 aprile 2021) D’Amato: “oggi su oltre 13 mila tamponi nel Lazio (-1.493) e quasi 17 mila antigenici per un totale di oltre 30 mila test, si registrano 1.185 casi positivi (-81), 19 i decessi (-4) e +1.159 i guariti. Diminuiscono i casi e i decessi, le terapie intensive e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 500. La zona gialla non è un tana libera tutti, bisogna continuare a mantenere massimo rigore nei comportamenti”. I dati delle Asl Roma Nella Asl Roma 1 sono 218 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi, persone con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 aprile 2021): “su oltre 13 mila tamponi nel(-1.493) e quasi 17 mila antigenici per un totale di oltre 30 mila test, si registrano 1.185 casi(-81), 19 i decessi (-4) e +1.159 i guariti. Diminuiscono i casi e i decessi, le terapie intensive e i ricoveri. Il rapporto trae tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 500. Lanon è un, bisogna continuare a mantenere massimo rigore nei comportamenti”. I dati delle Asl Roma Nella Asl Roma 1 sono 218 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi, persone con ...

Advertising

repubblica : Coronavirus nel mondo: nuovo record mondiale di casi in un giorno. Iraq, incendio in un ospedale Covid: almeno 23 m… - RaiNews : #coronavirus #covid19 #bauliinpiazza, 1.300, ognuno con una persona davanti vestita di nero e con maschera sul volt… - Arandarko : RT @LucaGattuso: In questo grafico è possibile vedere la % di tamponi positivi sul totale di tamponi fatti in Italia. Oggi siamo al 4,68%.… - Arandarko : RT @LucaGattuso: In questi due grafici la progressione del numero dei decessi in base ai dati forniti dal Ministero della Salute. La linea… - Arandarko : RT @LucaGattuso: In questo grafico è possibile vedere la % di tamponi positivi sul totale di tamponi fatti in Italia. Oggi siamo al 4,31%.… -