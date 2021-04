Calcio | Serie A | Inter-Verona 1-0 | decide Darmian**

(Di domenica 25 aprile 2021) Milano, 25 apr. (Adnkronos) - L'si impone 1-0 sula San Siro e allunga ulteriormente in classifica portandosi a 79 punti portandosi a +13 sul Milan che domani affronterà la Lazio, ipotecando lo scudetto. Dopo due pareggi di fila, la squadra di Conte trova i tre punti in casa grazie al gol di Darmian al 76'. La squadra di Juric salvo e senza più obiettivi resta fermo a 41 punti. Conte in attacco per la sfida agli scaligeri si affida a Lukaku e Lautaro Martinez, con Hakimi e Perisic esterni. Mentre Juric risponde con Lasagna punta unica, supportato da Barak e Bessa. L'parte fortissimo e al 3' Lautaro si divora il gol del vantaggio: l'argentino ruba il tempo a un difensore sulla sponda di Lukaku e, solo davanti a Silvestri, sbaglia il pallonetto. Al 6' Hakimi si accentra e poi calcia sul fondo di poco dal limite. ...

La Juventus non va oltre il pareggio in casa della Fiorentina nella gara valida per la 33/a giornata diA. Al 'Franchi' finisce 1 - 1: Vlahovic su rigore concesso dal Var per un fallo di mano di Rabiot sblocca il risultato al 29' del primo tempo, Morata pareggia i conti al 1' della ripresa con un ...INTER - VERONA 1 - 0 76' Darmian INTER (3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi (79' D'Ambrosio), Barella, Brozovic (79' Gagliardini), Eriksen (65' Sensi), Perisic (65' Darmian); ...Il calcio a livello mondiale è una religione e questa decisione ... se le squadre aderenti alla Superlega automaticamente si staccassero da competizioni quali la Serie A o i campionati europei, le ...I bianconeri non vanno oltre l’1-1 contro la Fiorentina, mentre la squadra di Conte batte di misura il Verona Arrivano buone notizie per l’Atalanta dalle gare delle 15. La Juventus pareggia 1-1 in cas ...