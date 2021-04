Battista e Corvace | “La giunta Melucci e la scuola per l’infanzia non vanno d’accordo”

(Di domenica 25 aprile 2021) Siamo stati contattati, nella mattinata di ieri, da alcuni genitori delladel“Salvo D’Acquisto” – un plesso con oltre 200 bambini dai 3 ai 5 anni – a seguito della chiusura dal 26 aprile al 22 maggio per consentire l’effettuazione di lavori riguardanti l’impermeabilizzazione del tetto a cura dell’Ente Civico.Il plesso è stato infatti interessato da infiltrazioni di acqua piovana (le stesse che ne causarono la chiusura per lo stesso e identico motivo nel 2015), segnalate già nell’ottobre dello scorso anno, con maestre costrette a raccogliere l’acqua con i secchi e diverse richieste di intervento da parte del dirigente scolastico (12/10/2020, 02/11/2020, 26/01/2021, 01/02/2021, 13/04/2021 e 22/04/2021). Come mai non sono state sfruttate le diverse chiusure per covid per realizzare questi lavori? Quali lavori sono stati effettuati ...

