Almeno 27 persone sono morte per un incendio in un ospedale di Baghdad, in Iraq (Di domenica 25 aprile 2021) Almeno 27 persone sono morte in un incendio in un ospedale di Baghdad, la capitale dell’Iraq, secondo quanto detto a Reuters da medici di altri ospedali. Altre 46 persone sono state ferite. L’incendio è avvenuto nell’ospedale Ibn Khatib, dove erano Leggi su ilpost (Di domenica 25 aprile 2021)27in unin undi, la capitale dell’, secondo quanto detto a Reuters da medici di altri ospedali. Altre 46state ferite. L’è avvenuto nell’Ibn Khatib, dove erano

