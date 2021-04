25 aprile, Mattarella: «Rinascita, unità, coesione, riconciliazione», allora come oggi (Di domenica 25 aprile 2021) Mattarella ha reso omaggio all’Altare della Patria con la deposizione di una corona d’alloro. Ad accompagnarlo i presidenti del Senato e della Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico; del Consiglio, Mario Draghi; della Corte costituzionale Giancarlo Coraggio; il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il capo di stato maggiore della difesa, Enzo Vecciarelli «Il difficile momento che stiamo vivendo limita le modalità di celebrazione ma desidero con uguale intensità, in questo 25 aprile, Festa della libertà di tutti gli italiani, ricordare il sacrificio di migliaia di connazionali che hanno lottato nelle fila della Resistenza e combattuto nelle truppe del Corpo Italiano di Liberazione, di quanti furono deportati, internati, sterminati nei campi di concentramento e delle donne e degli uomini di ogni ceto ed estrazione che non hanno fatto ... Leggi su cityroma (Di domenica 25 aprile 2021)ha reso omaggio all’Altare della Patria con la deposizione di una corona d’alloro. Ad accompagnarlo i presidenti del Senato e della Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico; del Consiglio, Mario Draghi; della Corte costituzionale Giancarlo Coraggio; il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il capo di stato maggiore della difesa, Enzo Vecciarelli «Il difficile momento che stiamo vivendo limita le modalità di celebrazione ma desidero con uguale intensità, in questo 25, Festa della libertà di tutti gli italiani, ricordare il sacrificio di migliaia di connazionali che hanno lottato nelle fila della Resistenza e combattuto nelle truppe del Corpo Italiano di Liberazione, di quanti furono deportati, internati, sterminati nei campi di concentramento e delle donne e degli uomini di ogni ceto ed estrazione che non hanno fatto ...

Advertising

repubblica : ?? 25 aprile, Mattarella all'Altare della Patria con Draghi. Il premier: 'Non tutti fummo brava gente, non scegliere… - repubblica : 25 aprile, Mattarella: 'Festa di libertà di tutti gli italiani, ora più che mai serve unità' - repubblica : 25 aprile, Mattarella all'Altare della Patria con Draghi. Richiamo a 'unità, coesione e riconciliazione per la rina… - Fiordaliso21 : 25 aprile, Mattarella all'Altare della Patria con Draghi. Il premier: 'Non tutti fummo brava gente, non scegliere è… - FraMisterfra : RT @giusmo1: 25 aprile, Mattarella all'Altare della Patria con Draghi. Il premier: 'Non tutti fummo brava gente, non scegliere è immorale'… -