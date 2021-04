Superlega | Perez | “Senza questo progetto i club non sopravviveranno”

(Di sabato 24 aprile 2021) “La società esiste ed esistono i soci che formano la. Quello che abbiamo fatto è stato darci qualche settimana per riflettere davanti alla virulenza con cui alcune persone che non vogliono perdere i propri privilegi hanno manipolato il”. Florentinonon molla l’ossa e all’interno di una lunga intervista concessa ad AS continua a portare avanti l’idea deldella. “Avremmo voluto discuterne i dettagli con la Uefa ma non ci hanno dato nemmeno il tempo di farlo. E nonostante le misure precauzionali stabilite dalla giustizia – ha aggiunto riferendosi al provvedimento ottenuto dal tribunale di Madrid – il presidente della Uefa ha insistito con le minacce. Sono atti che vanno contro la libera concorrenza ...

Commenta per primo Laè già un ricordo, ma se ne continua a parlare . Anche perché Florentino, presidente del Real Madrid e della competizione che ha fatto scendere in piazza i tifosi inglesi, facendo ...Il presidente delle Merengues non molla e spiega ai microfoni di 'AS' la pausa che si sono presi gli organizzatori dellaammette poi qualche errore e annuncia una possibile soluzione ...Il Presidente del Real Madrid e fondatore della Superlega, Florentino Perez, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di As. “La Superlega esiste ancora e i membri ci sono ancora. Ci siamo dat ...REAL MADRID PEREZ SUPERLEGA – Florentino Perez non abbandona il progetto Superlega. Il presidente del Real Madrid ha parlato della nuova competizione europea al quotidiano spagnolo ‘AS’. Queste le sue ...