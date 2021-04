Superlega | Moncalvo | “Non c’è da stupirsi di Andrea Agnelli Baciò la moglie di un amico e gliela portò via”

(Di sabato 24 aprile 2021) L’indignazione dei media e degli addetti ai lavori per l’annuncio della nascita dellacontinua a non diminuire. Nonostante il flop dell’iniziativa dopo solo 24 ore dal lanci sono ancora in tanti ad accusare soprattutto il presidente della Juventus,, di aver organizzato il tutto soltanto per sbarazzarsi degli organi ufficiali del calcio e L'articolo

Advertising

infoitsport : CMIT TV | Moncalvo: “Ecco l’origine della Superlega” - calciomercatoit : ?? - calciomercatoit : ?? CMIT TV | Gigi #Moncalvo: “#Elkann informato da #Agnelli sulla #Superlega” - BEPPESARNO : ...'Falso, serpe, avido, senza scrupoli, né valori' insomma na ??umana. Come può rimanere al suo posto dopo tale co… - calciomercatoit : ?? Gigi Moncalvo a CMIT TV: 'John Elkann era stato informato sulla Superlega ma non sapeva i tempi'. Questa vicenda… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Moncalvo

DailyNews 24

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE! Prev 1 of 1 Next "ECCO l'origine della: "John Elkann SAPEVA della ...Intervenuto in diretta sulla CMIT TV, il giornalista Gigiha parlato delle origini della: 'Elkann ne era a conoscenza' Prev 1 of 1 Next "ECCO l'origine della: "John Elkann SAPEVA della creazione della" Nella nostra diretta di calciomercato, con il nostro ospite il giornalista Luigi, parliamo del flop ...L'indignazione dei media e degli addetti ai lavori per l'annuncio della nascita della Superlega continua a non diminuire. Nonostante il flop ...Interessante scenario tracciato da Gigi Moncalvo nel suo articolo per La Verità. Possibile cambio al cambio al vertice nel club juventino? La figuraccia Superlega ha travolto Andrea Agnelli che con ...