Serie C, quattro calciatori accusati di stupro. La difesa: “rapporti assolutamente consenzienti” (Di sabato 24 aprile 2021) Una bruttissima storia che riguarda il campionato di Serie C. quattro calciatori professionistici, all’epoca tesserati per la Virtus Verona sono stati accusati di stupro e un compagno di squadra nei guai per aver filmato i fatti. Sono stati rinviati a giudizio dal pm Elisabetta Labate: l’inchiesta è partita dopo la denuncia di una ragazza in seguito ad una serata passata tra il 18 e il 19 gennaio 2020. Secondo quanto riportato dalla ragazza, dopo aver bevuto birre e gin lemon, i calciatori l’avrebbero costretta ad avere rapporti sessuali non consenzienti. “Non mi sentivo bene, quando ho realizzato cosa stesse succedendo ho chiesto loro di fermarsi, non riuscivo ad opporre resistenza”. Come riporta il ‘Corriere del Veneto’ la versione dei ragazzi ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 24 aprile 2021) Una bruttissima storia che riguarda il campionato diC.professionistici, all’epoca tesserati per la Virtus Verona sono statidie un compagno di squadra nei guai per aver filmato i fatti. Sono stati rinviati a giudizio dal pm Elisabetta Labate: l’inchiesta è partita dopo la denuncia di una ragazza in seguito ad una serata passata tra il 18 e il 19 gennaio 2020. Secondo quanto riportato dalla ragazza, dopo aver bevuto birre e gin lemon, il’avrebbero costretta ad averesessuali non. “Non mi sentivo bene, quando ho realizzato cosa stesse succedendo ho chiesto loro di fermarsi, non riuscivo ad opporre resistenza”. Come riporta il ‘Corriere del Veneto’ la versione dei ragazzi ...

