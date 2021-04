Recovery: Torino senza più I3A, Appendino 'intervenga Cdm' (Di sabato 24 aprile 2021) "Ci aspettiamo che il Consiglio dei Ministri fughi ogni dubbio emerso con la diffusione delle bozze relative ai progetti del Pnrr e che, già nel prossimo passaggio in CdM dedicato al piano nazionale ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 24 aprile 2021) "Ci aspettiamo che il Consiglio dei Ministri fughi ogni dubbio emerso con la diffusione delle bozze relative ai progetti del Pnrr e che, già nel prossimo passaggio in CdM dedicato al piano nazionale ...

Advertising

Ansa_Piemonte : Recovery: Torino senza più I3A, Appendino 'intervenga Cdm'. Sindaca, rispettare impegno Istituto di intelligenza ar… - iconanews : Recovery: Torino senza più I3A, Appendino 'intervenga Cdm' - giornaleradiofm : Recovery: Torino senza più I3A, Appendino 'intervenga Cdm': (ANSA) - TORINO, 24 APR - 'Ci aspettiamo che il Consigl… - GabrieleGucc : Idrogeno e ferrovie (ma non la Tav). Ecco Torino nel Recovery di Draghi - AntonellaColoru : RT @AlleracNicola: @NicolaMelloni @OffTopic_lab crisi merce), caserme (che sappiamo al contrario non andare mai in deficit) e il famoso Pon… -