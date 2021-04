Recovery: Fraccaro, 'superbonus essenziale, governo rispetti volontà Parlamento' (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "La proroga del superbonus 110% fino al 2023 è essenziale per dare certezza alle famiglie e alle imprese ed è richiesta anche dalle categorie produttive. Il governo rispetti la volontà e gli indirizzi già espressi dal Parlamento: proroghiamo subito il superbonus fino al 2023". Lo dice all'Adnkronos il deputato M5S Riccardo Fraccaro, considerato il 'padre' della misura sull'edilizia messa a punto dal precedente governo. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "La proroga del110% fino al 2023 èper dare certezza alle famiglie e alle imprese ed è richiesta anche dalle categorie produttive. Illae gli indirizzi già espressi dal: proroghiamo subito ilfino al 2023". Lo dice all'Adnkronos il deputato M5S Riccardo, considerato il 'padre' della misura sull'edilizia messa a punto dal precedente

Advertising

silvano747 : RT @Viv_Dany: Il Mef vuol tagliare il Superbonus. No dei 5S pronti al veto sul Recovery Movimento in trincea per difendere la norma Fracca… - doloresebasta : RT @Viv_Dany: Il Mef vuol tagliare il Superbonus. No dei 5S pronti al veto sul Recovery Movimento in trincea per difendere la norma Fracca… - marino29b : RT @Viv_Dany: Il Mef vuol tagliare il Superbonus. No dei 5S pronti al veto sul Recovery Movimento in trincea per difendere la norma Fracca… - Ori254 : RT @Viv_Dany: Il Mef vuol tagliare il Superbonus. No dei 5S pronti al veto sul Recovery Movimento in trincea per difendere la norma Fracca… - divorex82 : RT @Viv_Dany: Il Mef vuol tagliare il Superbonus. No dei 5S pronti al veto sul Recovery Movimento in trincea per difendere la norma Fracca… -