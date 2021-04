Morta Milva, Enrico Letta: “L’Italia piange una delle sue icone più amate” (Di sabato 24 aprile 2021) ROMA – “L’Italia piange una delle sue icone più amate”. Lo afferma sulla sua pagina Facebook Enrico Letta (foto), segretario del Partito Democratico, a proposito della morte di Milva. La “Pantera di Goro”, questo il soprannome dato all’artista dalla propria città natale, si è spenta nella sua casa nel centro di Milano all’età di 81 anni. Milva, pseudonimo di Maria Ilva Boccati, è stata una storica interprete della canzone italiana. Era malata da tempo. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 24 aprile 2021) ROMA – “unasuepiù”. Lo afferma sulla sua pagina Facebook(foto), segretario del Partito Democratico, a proposito della morte di. La “Pantera di Goro”, questo il soprannome dato all’artista dalla propria città natale, si è spenta nella sua casa nel centro di Milano all’età di 81 anni., pseudonimo di Maria Ilva Boccati, è stata una storica interprete della canzone italiana. Era malata da tempo. L'articolo L'Opinionista.

