Morta Milva, Acerbo: “Protagonista di una stagione in cui si cercava di dare voce alle lotte delle classi lavoratrici” (Di sabato 24 aprile 2021) ROMA – “Ci ha lasciato Milva, grandissima interprete della canzone italiana e non solo. Fu Protagonista di una stagione in cui la cultura del nostro Paese cercava di dare voce alle lotte delle classi lavoratrici e a un sogno di trasformazione sociale. La ricordo con Strehler e il Piccolo Teatro. Era una delle cantanti più importanti della scena italiana ma donava la sua voce a Bertolt Brecht e ai canti della Resistenza”. Così in una nota Maurizio Acerbo (foto), segretario nazionale di Rifondazione Comunista, ricorda la grande Milva, scomparsa all’età di 81 anni. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 24 aprile 2021) ROMA – “Ci ha lasciato, grandissima interprete della canzone italiana e non solo. Fudi unain cui la cultura del nostro Paesedie a un sogno di trasformazione sociale. La ricordo con Strehler e il Piccolo Teatro. Era unacantanti più importanti della scena italiana ma donava la suaa Bertolt Brecht e ai canti della Resistenza”. Così in una nota Maurizio(foto), segretario nazionale di Rifondazione Comunista, ricorda la grande, scomparsa all’età di 81 anni. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

rtl1025 : ?? È morta a 81 anni #Milva, la 'Rossa' della canzone italiana. Da tempo viveva nella casa in via Serbelloni, a Mil… - Agenzia_Ansa : E' morta #Milva. La grande cantante e attrice, aveva 81 anni #ANSA - repubblica : ?? E' morta Milva, storica voce della canzone italiana - TDLeonida : RT @DSant65: È morta #Milva.Anche lei credeva nella scienza - PersilQ : Milva ovviamente non è morta a causa del vaccino, a 1 mese dalla somministrazione, vero? Beato chi ci crede -