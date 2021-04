Meteo, temperature in risalita ma allerta gialla in tre regioni: ecco dove (Di sabato 24 aprile 2021) Cielo sereno al Nord e al Centro, pioggia e temporali al Sud, temperatura in netta risalita: sono queste le principali previsioni Meteo di Protezione Civile ed Aeronautica Militare per sabato 24 aprile. Partiamo dal bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso la sera del 23 aprile e valido per tutto sabato 24 aprile. E’ stata emessa un’allerta Meteo di livello giallo su Basilicata, Calabria e Sicilia per rischio idrogeologico determinato dai temporali. Il resto della cartina dell’Italia è verde e quindi non sono presenti altri avvisi di Meteo avverso e di allerta Meteo specifiche. #24aprile#allertagialla su Basilicata, Calabria e Sicilia. Consulta il bollettino per conoscere il ... Leggi su ck12 (Di sabato 24 aprile 2021) Cielo sereno al Nord e al Centro, pioggia e temporali al Sud, temperatura in netta: sono queste le principali previsionidi Protezione Civile ed Aeronautica Militare per sabato 24 aprile. Partiamo dal bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso la sera del 23 aprile e valido per tutto sabato 24 aprile. E’ stata emessa un’di livello giallo su Basilicata, Calabria e Sicilia per rischio idrogeologico determinato dai temporali. Il resto della cartina dell’Italia è verde e quindi non sono presenti altri avvisi diavverso e dispecifiche. #24aprile#su Basilicata, Calabria e Sicilia. Consulta il bollettino per conoscere il ...

