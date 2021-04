Le buone basi per riformare l’Irpef. Coprifuoco? Osho ha un’idea (Di sabato 24 aprile 2021) Al direttore - Confermando che la politica è l’arte della mediazione e del compromesso, governo e regioni hanno concordato che il Coprifuoco scatterà alle 22.30.Michele Magno Cito Osho su Draghi: “Famo dieci e un quarto già pigiamati?”. Al direttore - Come sempre, l’articolo di Stefano Cingolani sulle tasse di Draghi presenta un quadro interessante dei propositi governativi per la riforma fiscale. E’ importante riformare l’Irpef alla luce dei princìpi di progressività: ma in questo Draghi non innova perché si tratta semplicemente di attuare la Costituzione. E’ condivisibile, in ogni caso, che la rivisitazione dell’Irpef sia l’“alfa”, ma non anche l’“omega” dal momento che, per corrispondere anche alle dichiarazioni programmatiche rese dal premier in occasione del voto sulla fiducia sarebbe ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 24 aprile 2021) Al direttore - Confermando che la politica è l’arte della mediazione e del compromesso, governo e regioni hanno concordato che ilscatterà alle 22.30.Michele Magno Citosu Draghi: “Famo dieci e un quarto già pigiamati?”. Al direttore - Come sempre, l’articolo di Stefano Cingolani sulle tasse di Draghi presenta un quadro interessante dei propositi governativi per la riforma fiscale. E’ importantealla luce dei princìpi di progressività: ma in questo Draghi non innova perché si tratta semplicemente di attuare la Costituzione. E’ condivisibile, in ogni caso, che la rivisitazione delsia l’“alfa”, ma non anche l’“omega” dal momento che, per corrispondere anche alle dichiarazioni programmatiche rese dal premier in occasione del voto sulla fiducia sarebbe ...

tlachuacha09 : RT @Joe_ilBiondo: #CeferinOut #ForzaJuve #HalaMadrid L’ipocrisia dei governanti non ha basi oggettive; quando essi difendono le loro buone… - Joe_ilBiondo : #CeferinOut #ForzaJuve #HalaMadrid L’ipocrisia dei governanti non ha basi oggettive; quando essi difendono le loro… - emmecipi_ : RT @Podkopajeva: @GinnasticaIta “Le sue basi sono così buone (tecnicamente ed esteticamente) che potrebbero usarlo come modello per gli alt… - giulia_c25 : RT @Podkopajeva: @GinnasticaIta “Le sue basi sono così buone (tecnicamente ed esteticamente) che potrebbero usarlo come modello per gli alt… - GinnasticaIta : RT @Podkopajeva: @GinnasticaIta “Le sue basi sono così buone (tecnicamente ed esteticamente) che potrebbero usarlo come modello per gli alt… -

Ultime Notizie dalla rete : buone basi Volotea investe nel Catullo di Verona: in arrivo 4 nuovi Airbus. Ecco tutte le rotte ... il dettaglio Volotea, che nel 2015 ha inaugurato proprio a Verona una delle sue basi operative, ... Sul fronte sgravi, vi diamo due buone notizie: l'ecobonus 110% prevede una serie di lavori gratis in ...

Indino e i sostegni per locali: 'Ora pensiamo alla riapertura' Buone notizie per i locali di intrattenimento. I 3 milioni di euro stanziati dalla Regione Emilia ... Bisogna invece gettare le basi per riaprire i locali in sicurezza, lavorando su protocolli e linee ...

Le buone basi per riformare l’Irpef. Coprifuoco? Osho ha un’idea Il Foglio Vaccini, dal 10 maggio l'Italia potrebbe superare le 600 mila iniezioni al giorno Presto, intorno al 10 maggio, l'Italia potrebbe arrivare a superare le 600.000 vaccinazioni al giorno. Nulla di ufficiale, sia chiaro, ma se tutto va per il verso giusto il 10 maggio e ...

Marc Marquez avrà bisogno anche di una Honda migliore Il settimo posto, con poco più di 13 secondi di ritardo nei confronti del vincitore Fabio Quartararo, è sicuramente una buona base di partenza, soprattutto perché il tracciato dell'Algarve è uno dei ...

... il dettaglio Volotea, che nel 2015 ha inaugurato proprio a Verona una delle sueoperative, ... Sul fronte sgravi, vi diamo duenotizie: l'ecobonus 110% prevede una serie di lavori gratis in ...notizie per i locali di intrattenimento. I 3 milioni di euro stanziati dalla Regione Emilia ... Bisogna invece gettare leper riaprire i locali in sicurezza, lavorando su protocolli e linee ...Presto, intorno al 10 maggio, l'Italia potrebbe arrivare a superare le 600.000 vaccinazioni al giorno. Nulla di ufficiale, sia chiaro, ma se tutto va per il verso giusto il 10 maggio e ...Il settimo posto, con poco più di 13 secondi di ritardo nei confronti del vincitore Fabio Quartararo, è sicuramente una buona base di partenza, soprattutto perché il tracciato dell'Algarve è uno dei ...