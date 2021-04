"La gente è stressata", Augusto Minzolini e l'appello a Draghi: "Faccia proposte con una logica" (Di sabato 24 aprile 2021) E' fondamentale in questo momento la "capacità di comunicazione di Mario Draghi": Augusto Minzolini, ospite di Stasera Italia su Rete 4, parla in questi termini del presidente del Consiglio e delle misure al centro del dibattito pubblico in questo periodo, da quelle anti-Covid a quelle di cui si sta discutendo proprio adesso in merito al Pnrr, il piano nazionale di resilienza e ripresa. "Lui deve fare delle proposte con una logica, che siano comprensibili non a Enrico Letta o a Matteo Salvini, ma alla gente", ha continuato il giornalista. Secondo Minzolini, infatti, la stessa misura del coprifuoco alle 22 o alle 23 non deve venire fuori come una sorta di contentino che si dà a un partito piuttosto che a un altro. "L'opinione pubblica è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) E' fondamentale in questo momento la "capacità di comunicazione di Mario":, ospite di Stasera Italia su Rete 4, parla in questi termini del presidente del Consiglio e delle misure al centro del dibattito pubblico in questo periodo, da quelle anti-Covid a quelle di cui si sta discutendo proprio adesso in merito al Pnrr, il piano nazionale di resilienza e ripresa. "Lui deve fare dellecon una, che siano comprensibili non a Enrico Letta o a Matteo Salvini, ma alla", ha continuato il giornalista. Secondo, infatti, la stessa misura del coprifuoco alle 22 o alle 23 non deve venire fuori come una sorta di contentino che si dà a un partito piuttosto che a un altro. "L'opinione pubblica è ...

