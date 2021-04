Inter-Hellas Verona, Conte: “Ci aspetta una gara dura” (Di sabato 24 aprile 2021) Inter-Hellas Verona, Antonio Conte in conferenza stampa: “Il nostro percorso è straordinario”. APPIANO GENTILE (COMO) – Vigilia di Inter-Hellas Verona per Antonio Conte. Il tecnico dei nerazzurri in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro gli scaligeri, in programma alle 15 di domenica 25 aprile. Inter-Hellas Verona, la conferenza stampa di Antonio Conte In conferenza stampa Antonio Conte ha messo in guardia i suoi sulla partita contro gli uomini di Juric. “Ci aspetta una gara dura e tosta – il commento del tecnico nerazzurro, riportato da tuttomercatoweb.com – il Verona sta ... Leggi su newsmondo (Di sabato 24 aprile 2021), Antonioin conferenza stampa: “Il nostro percorso è straordinario”. APPIANO GENTILE (COMO) – Vigilia diper Antonio. Il tecnico dei nerazzurri in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro gli scaligeri, in programma alle 15 di domenica 25 aprile., la conferenza stampa di AntonioIn conferenza stampa Antonioha messo in guardia i suoi sulla partita contro gli uomini di Juric. “Ciunae tosta – il commento del tecnico nerazzurro, riportato da tuttomercatoweb.com – ilsta ...

