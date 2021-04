Highlights Karatsev-Djokovic 7-5 4-6 6-4 | semifinale Atp Belgrado 2021 VIDEO

(Di sabato 24 aprile 2021) Idel match Aslan-Novak, valevole per ladel torneo Atp 250 di. Il russo si è imposto al terzo set dopo quasi tre ore e mezza di autentica battaglia. Il fuoriclasse serbo si è aggiudicato il secondo set, riaprendo così la partita, ma non è riuscito a recuperare nel terzo e decisivo parziale.attende ora di scoprire chi tra Berrettini e Daniel sarà l’avversario in finale. Ecco le immagini salienti del match. IL RECAP DEL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI COME SEGUIRE BERRETTINI-DANIEL SportFace.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Karatsev

Sportface.it

... sabato 24 aprile, come terzo incontro sul Centrale dalle ore 15.00 (dopo Djokovic -). La ... Sportface.it divulgherà aggiornamenti in tempo reale, con approfondimenti epost - match....sconfitto 6 - 3 6 - 4 nel primo turno all'esordio del torneo di Montecarlo dal russo Aslan,... Guarda gliMatteo Berrettini affronterà Taro Daniel durante le semifinali dell'Atp 250 di Belgrado 2021. Come e quando seguire l'evento in diretta tv e in streaming ...Tennis: nel primo quarto di finale del 500 iberico l'italiano Jannik Sinner ha la meglio, in due parziali, sul russo Andrey Rublev ...