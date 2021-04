Governo | Salvini “Sostegno a Draghi | non abboccheremo a provocazioni”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 24 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – In una lettera al Corriere della Sera, il leader della Lega Matteoribadisce “le grosse perplessità sul coprifuoco. In vista dell’ormai famoso Dl che la Lega non ha votato, gli enti locali avevano concordato con iluna presenza in classe degli studenti fino al 60%, per scongiurare assembramenti sui mezzi pubblici. Ebbene, alla fine il decreto ha stabilito una presenza del 70%: una forzatura che ha suscitato la reazione degli enti locali per l’evidente sgarbo”. Poi, aggiunge: “Capisco che per qualcuno sia più comodo dipingere il sottoscritto come un politico inaffidabile, ma la verità è che la posizione della Lega è condivisa da amministratori locali di tutti i colori politici, per non parlare di associazioni, imprese e famiglie. Di pericoloso c’è solo un’ideologia di sinistra – statalista e assistenzialista – che ...