Genoa-Spezia 2-0 | tre punti d’oro Il Crotone batte il Parma

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 24 aprile 2021) Ilvince una partita fondamentale in chiave salvezza superando loal Ferraris. Gli ospiti mettono in mostra il loro gioco offensivo gestendo il pallone per lunghi tratti della gara ma le occasioni migliori sono tutte di marca rossoblù. Dopo una rete di Pandev, annullata dal Var nel corso del primo tempo, Scamacca e Shomurodov, entrati nella ripresa, segnano i due gol che decidono la partita.3-4Ililin trasferta per 4-3 in uno spettacolare match valevole per la 33a di Serie A. Entrambe le squadre, pur vicine alla retrocessione, non si risparmiano: Magallan porta i calabresi in vantaggio al 14`, Hernani pareggia al 29` ma prima Simy al 42` e poi Ounas nel recupero del primo tempo riallungano. Gervinho e Mihaila ...