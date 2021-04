Finale Barty-Sabalenka: data, orario, canale e diretta streaming Wta Stoccarda 2021 (Di sabato 24 aprile 2021) Ashleigh Barty e Aryna Sabalenka si sfidano nella Finale del Wta 500 di Stoccarda 2021. Nel giorno del suo 25° compleanno, la numero uno del mondo si è guadagnata l’accesso all’atto conclusivo grazie alla vittoria in rimonta contro Svitolina. A senso unico, invece, il match che ha visto prevalere la bielorussa Sabalenka ai danni di Halep. Oltre al prestigioso titolo tedesco, un successo vorrebbe dire numero uno della Race per Barty, mentre per Sabalenka il best ranking personale al numero 6. IL TABELLONE DEL TORNEO IL MONTEPREMI DEL TORNEO La sfida andrà in scena domenica 25 aprile, dalle ore 14:00. La diretta televisiva sarà disponibile su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming ... Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) Ashleighe Arynasi sfidano nelladel Wta 500 di. Nel giorno del suo 25° compleanno, la numero uno del mondo si è guadagnata l’accesso all’atto conclusivo grazie alla vittoria in rimonta contro Svitolina. A senso unico, invece, il match che ha visto prevalere la bielorussaai danni di Halep. Oltre al prestigioso titolo tedesco, un successo vorrebbe dire numero uno della Race per, mentre peril best ranking personale al numero 6. IL TABELLONE DEL TORNEO IL MONTEPREMI DEL TORNEO La sfida andrà in scena domenica 25 aprile, dalle ore 14:00. Latelevisiva sarà disponibile su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live...

