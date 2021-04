Federico, figlio di Bruno Vespa e il brutto periodo: “Un continuo nodo in gola” (Di sabato 24 aprile 2021) Il figlio del noto conduttore Bruno Vespa, Federico, ha raccontato di aver sofferto molto a causa di una brutta depressione Bruno Vespa (Instagram)Bruno Vespa è uno dei presentatori più longevi in assoluto della nostra tv. Ha cominciato a lavorare nel telegiornale nazionale di Rai 1 fin dalla fine degli anni sessanta, inizialmente nelle vesti di inviato speciale. Successivamente, dopo una serie di programmi a cui ha preso parte, per il giornalista è arrivata la trasmissione che lo ha consacrato a livello di fama e notorietà. Stiamo parlando naturalmente di “Porta a Porta”, ideata da lui stesso ed in onda dal 1996 sulle frequenze Rai. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ... Leggi su kronic (Di sabato 24 aprile 2021) Ildel noto conduttore, ha raccontato di aver sofferto molto a causa di una brutta depressione(Instagram)è uno dei presentatori più longevi in assoluto della nostra tv. Ha cominciato a lavorare nel telegiornale nazionale di Rai 1 fin dalla fine degli anni sessanta, inizialmente nelle vesti di inviato speciale. Successivamente, dopo una serie di programmi a cui ha preso parte, per il giornalista è arrivata la trasmissione che lo ha consacrato a livello di fama e notorietà. Stiamo parlando naturalmente di “Porta a Porta”, ideata da lui stesso ed in onda dal 1996 sulle frequenze Rai. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...

Advertising

federico_lotito : @GuidoCrosetto avrei voluto sentire Travaglio se al posto del figlio di Grillo ci fosse stato il figlio di Berlusconi. - federico_m99 : Le più sentite condoglianze ad @AndreaRomano , del cui dramma lo si è venuto a sapere solo per caso. I più sentiti… - IlSacroVate : La leggenda della sepoltura del tesoro di Re Manfredi di Svevia (figlio di Federico II): il leggendario tesoro sare… - simonasnob : Ma la mamma di Federico non ha chiesto al figlio perché non vuoi vedere Giada e parenti???? #mattinocinque - DePadova_Peppe : Auguri a #Manfredonia, città fondata da Re Manfredi, figlio di Federico II, città del mio natale. 765 candeline!… -