Di chi è l'acqua del Nilo? Una diga separa guerra e pace

Non una goccia dell'acqua dell'Egitto deve essere toccata, altrimenti "tutte le opzioni sono possibili". Il presidente Abdel-Fattah al-Sisi si rivolge agli etiopi appellandoli come "fratelli", ma l'avvertimento lanciato riguardo il funzionamento della diga Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) è chiaro. L'incontro tra Etiopia, Egitto e Sudan a Kinshasa, nella Repubblica democratica del Congo, attuale presidente di turno dell'Unione africana (Ua), non ha prodotto alcun significativo passo in avanti per arrivare a un accordo tra le parti, immobili nelle loro posizioni. "Le tensioni", sottolinea ad Huffpost Nicola Pedde, direttore del think tank Institute for Global Studies, "sono aumentate quando il progetto ha iniziato a delinearsi nella portata del bacino idrico, al di là della costruzione in sé". La preoccupazione per Khartum e Il Cairo è che la ...

