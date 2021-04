Covid Usa, via libera a ripresa vaccino Johnson & Johnson (Di sabato 24 aprile 2021) (Adnkronos) - vaccino Johnson & Johnson, riprende la somministrazione. I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) e la Food and Drug Administration (Fda) hanno revocato la sospensione della somministrazione del vaccino monodose anti-Covid di Johnson & Johnson, dopo la raccomandata pausa "precauzionale" di dieci giorni, annunciando - come ha riportato la Cnn - che verrà aggiornato il foglio illustrativo per quanto riguarda i rischi di coaguli di sangue. Il via libera è arrivato dopo che nelle scorse ore la commissione di esperti dei Cdc ha ritenuto che i benefici del vaccino superino i rischi. Già da oggi i punti ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) (Adnkronos) -, riprende la somministrazione. I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) e la Food and Drug Administration (Fda) hanno revocato la sospensione della somministrazione delmonodose anti-di, dopo la raccomandata pausa "precauzionale" di dieci giorni, annunciando - come ha riportato la Cnn - che verrà aggiornato il foglio illustrativo per quanto riguarda i rischi di coaguli di sangue. Il viaè arrivato dopo che nelle scorse ore la commissione di esperti dei Cdc ha ritenuto che i benefici delsuperino i rischi. Già da oggi i punti ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Usa Si torna a somministrare il vaccino Johnson & Johnson negli Usa dopo l'ok della Fda Covid. Via libera negli Stati Uniti alla ripresa della distribuzione e somministrazione del vaccino Johnson & Johnson. La Food and Drug Administration e i Cdc, centri federali sanitari, hanno ...

Verso due nuovi Stati negli Usa Non è irragionevole pensare che, se non fosse stato per la crisi Covid, avrebbe potuto ottenere ... Sono già parte integrante degli Usa, ma con delle caratteristiche particolari. Mentre i 700 mila ...

