Cosmi: «Simy? difficilmente resterà in B. Facciamo errori non da questa categoria» (Di sabato 24 aprile 2021) Serse Cosmi ha parlato nel post partita di Parma-Crotone utilizzando termini dolci ma anche duri verso la propria squadra. Ecco le sue parole L’allenatore del Crotone Serse Cosmi ha parlato nel post partita di Parma-Crotone, vinta dai suoi uomini per 3-4. Ecco le parole del tecnico ai microfoni di SkySport. CROTONE: «Il mio giudizio è condizionato da essere allenatore del Crotone, difficilmente ho avuto una squadra con una facilità di arrivare alla soluzione finale con Ounas e Simy ad esempio, non tutti hanno giocatori cosi per qualità e capacità fisiche. È un peccato perché questa gara verrà archiviata, questa squadra ha dato sempre l’idea di stare dentro alla partita. Se arrivi a dire a 3 minuti dalla fine a voler fare il quinto gol c’è tutta questa squadra in questo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 aprile 2021) Serseha parlato nel post partita di Parma-Crotone utilizzando termini dolci ma anche duri verso la propria squadra. Ecco le sue parole L’allenatore del Crotone Serseha parlato nel post partita di Parma-Crotone, vinta dai suoi uomini per 3-4. Ecco le parole del tecnico ai microfoni di SkySport. CROTONE: «Il mio giudizio è condizionato da essere allenatore del Crotone,ho avuto una squadra con una facilità di arrivare alla soluzione finale con Ounas ead esempio, non tutti hanno giocatori cosi per qualità e capacità fisiche. È un peccato perchégara verrà archiviata,squadra ha dato sempre l’idea di stare dentro alla partita. Se arrivi a dire a 3 minuti dalla fine a voler fare il quinto gol c’è tuttasquadra in questo ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: CROTONE - Cosmi: 'Simy non resterà in Serie B, merita palcoscenici importanti' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CROTONE - Cosmi: 'Simy non resterà in Serie B, merita palcoscenici importanti' - napolimagazine : CROTONE - Cosmi: 'Simy non resterà in Serie B, merita palcoscenici importanti' - apetrazzuolo : CROTONE - Cosmi: 'Simy non resterà in Serie B, merita palcoscenici importanti' - ParmaLiveTweet : Crotone, Cosmi: 'Simy resterà in Serie A, gli errori che facciamo non sono da A' -