Canoa velocità | International Race Milano 2021 | disputate le finali sui 200 e sui 500 metri

(Di sabato 24 aprile 2021) Si è conclusa all’Idroscalo dila prima giornata di gare dell’die para, che per la Nazionale italiana funge da test di preparazione per il penultimo evento di Qualificazione Olimpica e per la prima tappa di Coppa del Mondo in programma a Szeged, in Ungheria.1000Nel C1 maschile Carlo Tacchini vince in 3.53.47, precedendo Mykola Vykhodtsev, secondo in 3.57.93, e Gabriele Casadei, terzo in 3.59.44. Nel C2 maschile vittoria di misura per i fratelli Nicolae e Sergiu Craciun, primi in 3.38.21, davanti a Luca Incollingo e Daniele Santini, secondi in 3.38.26. Nel K1 maschile successo di Andrea Schera in 3.35.48, davanti a Mauro Crenna secondo, mentre al terzo posto arrivano ex ...