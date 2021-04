Bari: ordinanza, gip intercettato ‘mi sono dimesso per evitare carcere' (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - “Mi sono dimesso per evitare il carcere”. Così parlava in una telefonata con un amico intercettata dagli inquirenti il gip di Bari Giuseppe de Benedictis arrestato per corruzione insieme con l'avvocato Giancarlo Chiarello. “Ti sto chiamando dal cellulare di un amico, io non tengo più il cellulare – spiega il giudice all'amico – perché venerdì io, Chiarello mi dette una cosa da studiare e mi dette qualche soldo, come scesi dallo studio stavano i carabinieri, perquisizione, corruzione….adesso ho detto tutte cose, ieri sono stati due giorni a casa mia a portarsi cellulare, computer, controllare le armi e cose…quello Chiarello stava puntato…”. Per il gip Giuliana Proto che ha firmato l'ordinanza, “giova evidenziare come il gravissimo quadro ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - “Miperil”. Così parlava in una telefonata con un amico intercettata dagli inquirenti il gip diGiuseppe de Benedictis arrestato per corruzione insieme con l'avvocato Giancarlo Chiarello. “Ti sto chiamando dal cellulare di un amico, io non tengo più il cellulare – spiega il giudice all'amico – perché venerdì io, Chiarello mi dette una cosa da studiare e mi dette qualche soldo, come scesi dallo studio stavano i carabinieri, perquisizione, corruzione….adesso ho detto tutte cose, ieristati due giorni a casa mia a portarsi cellulare, computer, controllare le armi e cose…quello Chiarello stava puntato…”. Per il gip Giuliana Proto che ha firmato l', “giova evidenziare come il gravissimo quadro ...

