Atp Estoril 2021 in tv: programma, date, orari e diretta streaming con Cecchinato (Di sabato 24 aprile 2021) Il programma, le date, gli orari e la copertura tv dell’Atp di Estoril 2021, evento in programma dal 26 aprile al 2 maggio. Marco Cecchinato torna in campo dopo l’eliminazione in quel di Belgrado per mano del connazionale Berrettini. La prima testa di serie è Diego Schwartzman, mentre Denis Shapovalov è stato omaggiato di una wild card dagli organizzatori. La copertura televisiva del torneo di Estoril sarà affidata a SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming disponibile sul sito e sulla pagina Facebook ufficiali dell’emittente menzionata. Inoltre, Sportface.it proporrà dirette testuali, aggiornamenti e approfondimenti sui match con gli italiani protagonisti. Il programma del ... Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) Il, le, glie la copertura tv dell’Atp di, evento indal 26 aprile al 2 maggio. Marcotorna in campo dopo l’eliminazione in quel di Belgrado per mano del connazionale Berrettini. La prima testa di serie è Diego Schwartzman, mentre Denis Shapovalov è stato omaggiato di una wild card dagli organizzatori. La copertura televisiva del torneo disarà affidata a SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livedisponibile sul sito e sulla pagina Facebook ufficiali dell’emittente menzionata. Inoltre, Sportface.it proporrà dirette testuali, aggiornamenti e approfondimenti sui match con gli italiani protagonisti. Ildel ...

livetennisit : ATP Estoril e Monaco di Baviera: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Quali. In campo Thomas Fabbiano (L… - livetennisit : ATP Estoril: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Thomas Fabbiano - sportface2016 : #ATPEstoril Tabellone qualificazioni: presente Thomas #Fabbiano, due vittorie per accedere al main draw - infoitsport : Tennis | ATP Estoril 2021 | Fabio Fognini non giocherà in Portogallo - infoitsport : Tennis, Fognini rinuncia al torneo ATP di Estoril: rientrerà a Madrid -

