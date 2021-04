250 milioni finanziamento: Zhang arriva con le tasche piene (Di sabato 24 aprile 2021) Il Presidente dell’Inter Steven Zhang arriverà tra giovedì e venerdì prossimo con la soluzione per i problemi economici per i nerazzurri grazie al finanziamento di ben 250 milioni di Euro. Zhang è riuscita a trovare dei fondi che gli permettono di andare avanti con le cessioni e gli acquisti e anche con il rinnovo del condottiero Conte che ha portato nuova mentalità alla squadra. Rinnovo Conte: Zhang ha l’ultima parola sulla questione 250 milioni finanziamento: Zhang ha trovato la soluzione? Zhang porterà con sé porterà due fondi statunitensi pronti a garantire un finanziamento da 250 milioni di euro: Bain Capital LP, società di investimento con sede a Boston che secondo il ‘Sole 24 ore’ ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 24 aprile 2021) Il Presidente dell’Inter Stevenarriverà tra giovedì e venerdì prossimo con la soluzione per i problemi economici per i nerazzurri grazie aldi ben 250di Euro.è riuscita a trovare dei fondi che gli permettono di andare avanti con le cessioni e gli acquisti e anche con il rinnovo del condottiero Conte che ha portato nuova mentalità alla squadra. Rinnovo Conte:ha l’ultima parola sulla questione 250ha trovato la soluzione?porterà con sé porterà due fondi statunitensi pronti a garantire unda 250di euro: Bain Capital LP, società di investimento con sede a Boston che secondo il ‘Sole 24 ore’ ...

Advertising

Gazzetta_it : #Zhang trova i soldi: Inter-fondo, accordo, ecco 250 milioni in più - HuffPostItalia : Tod's continua a correre: 'l’effetto Ferragni' vale 250 milioni di euro - sole24ore : RT @carlopaolofesta: Inter, al lavoro con 3 fondi per prestito da 250 milioni. Spunta il fondo King Street. Saltano le attese di Suning sul… - Nicola82367993 : RT @Boboj29: Gazzetta Inter. Zhang ritorna per lo scudetto e porta un socio con 250 milioni CORRIERE Inter, spunta un fondo Usa per il pre… - gianlucaeboli1 : RT @Boboj29: Gazzetta Inter. Zhang ritorna per lo scudetto e porta un socio con 250 milioni CORRIERE Inter, spunta un fondo Usa per il pre… -