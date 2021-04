Verso la riapertura dei ristoranti. «Molta confusione sulle regole. Disposti a prendere multe» – La videointervista (Di venerdì 23 aprile 2021) Lui è Paolo Polli, ristoratore di Milano, proprietario di “Ambaradan”, una pizzeria in zona Sempione, che lunedì 26 aprile riaprirà i battenti per accogliere i clienti anche a cena, dopo mesi di stop a causa della pandemia del Coronavirus. C’è eccitazione, sì, ma anche tanta paura e incertezza: «Il decreto Covid non ci permette, al momento, di accogliere clienti all’interno dei nostri locali. E se dovesse piovere? Io lunedì sera li farò entrare, poi, pazienza, pagherò la multa». Polli, che si dice contrario al coprifuoco (un orario, le 22, che «non consente di fare i doppi turni» e che rischia di concentrare «in un lasso di tempo ridotto un numero sempre più alto di assembramenti»), ha 4 locali di cui 3 chiusi. In alcuni casi fa anche il fattorino. Insomma, di necessità fa virtù. Quando serve. «Molti colleghi non riapriranno più i loro locali, adesso il rischio è di finire nelle mani ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 aprile 2021) Lui è Paolo Polli, ristoratore di Milano, proprietario di “Ambaradan”, una pizzeria in zona Sempione, che lunedì 26 aprile riaprirà i battenti per accogliere i clienti anche a cena, dopo mesi di stop a causa della pandemia del Coronavirus. C’è eccitazione, sì, ma anche tanta paura e incertezza: «Il decreto Covid non ci permette, al momento, di accogliere clienti all’interno dei nostri locali. E se dovesse piovere? Io lunedì sera li farò entrare, poi, pazienza, pagherò la multa». Polli, che si dice contrario al coprifuoco (un orario, le 22, che «non consente di fare i doppi turni» e che rischia di concentrare «in un lasso di tempo ridotto un numero sempre più alto di assembramenti»), ha 4 locali di cui 3 chiusi. In alcuni casi fa anche il fattorino. Insomma, di necessità fa virtù. Quando serve. «Molti colleghi non riapriranno più i loro locali, adesso il rischio è di finire nelle mani ...

Advertising

lorepregliasco : Secondo fonti ANSA si va verso la riapertura dei ristoranti all'aperto dal 26 aprile. Mi sembra una scelta di buon… - graziano_delrio : Con fiducia e prudenza si va verso riapertura delle attività sospese per la pandemia. Ottima notizia la ripresa de… - LaSpola1 : “Rimanere uniti per ripartire” è il motto che accompagna @FiloExhibition verso la riapertura dei saloni… - IlFriuli : ??????Il #Friuli in #edicola, venerdì 23 aprile 2021 ?? #Pensionati al #lavoro - Nella nostra regione sono quasi 18mila… - infoitcultura : Musei a Milano, le tappe verso la riapertura: le mostre «scongelate», prenotazioni e accessi contingentati -