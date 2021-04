Versace svela le nuove sneakers con l’iconica Greca

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 23 aprile 2021)lancia leper la primavera. Due modelli per una vera esplosione di colori e fantasiehato le’ e in breve tempo sono diventate subito di tendenza. Lesono disponibili nel modello alto o in quello basso e per la varietà della proposta valorizzano moltissimi look diversi. La collezione è composta da modelli in pelle, in canvas estampate, adattandosi perfettamente a qualsiasi look e momento della giornata. Queste scarpe sono caratterizzate da una silhouette pulita e dalla suola un po’ più alata in cui è impressa la, uno dei simboli, insieme alla Medusa, del marchio. Anche la ...