Valorant | Episodio 2 Atto 3 | tutti i dettagli sulle novità in arrivo – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 23 aprile 2021) Valorant sta per ricevere un grosso aggiornamento con l'Atto III dell'Episodio 2, nuova fase dello sparatutto di Riot Games che porterà con sé parecchie novità tra una nuova mappa, modifiche al gameplay e ulteriori aggiunte. Cominciamo con la nuova mappa Breeze, una nuova area di gioco che consente ingaggi a lunga distanza grazie al ricorso ad ampi spazi aperti. Questo porta a passaggi più ampi e ad una maggiore enfasi sul controllo del territorio.

Riot Games è pronta a dare il via il 27 aprile all'Atto III dell'2 di. Tra le novità in arrivo spicca sicuramente la nuova mappa "Breeze", ma non mancherà anche un nuovo Pass Battaglia con nuovi Modelli arma, e il nuovo aspetto Esilio. Trovate di ..., l' FPS competitivo di Riot , è pronto per il nuovo Atto III dell'2 . Tante le novità in arrivo, partendo da 'Breeze ' la nuova mappa che sarà disponibile dal 27 aprile. Arriva poi ...L’Episodio 2 di Valorant, lo sparatutto tattico sviluppato da Riot Games, arriva al suo Atto III e le novità pensate saranno disponibili per i giocatori a partire dal 27 aprile. Tra i vari contenuti ...Valorant è pronto per il nuovo incredibile Atto III dell'Episodio 2. Tante le novità in arrivo elencate da un comunicato stampa di Riot Games, partendo da 'Breeze' la nuova mappa che sarà disponibile ...