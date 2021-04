Vaccini: 25 casi di coagulazione del sangue con Pfizer 5 casi di coagulopatia con Moderna (Di venerdì 23 aprile 2021) Ci sono stati 25 casi di coagulazione del sangue con piastrine basse dopo l’uso del vaccino BioNTech / Pfizer e cinque casi di coagulopatia con piastrine diminuite dopo l’uso del vaccino moderno. L’Agenzia norvegese per i medicinali ha dichiarato in un comunicato stampa che due di questi rapporti provengono dalla Norvegia. Per quanto riguarda il numero di dosi somministrate, queste sono pochissime. Con le informazioni finora, non ci sono basi per dire che questa è la stessa immagine della malattia che abbiamo visto dopo la vaccinazione con Vaxzevria (ndr di AstraZeneca), afferma il direttore medico Sigurd Hortemo nel comunicato stampa. L’incidenza di coaguli di sangue aumenta con l’età e una bassa conta piastrinica può essere ... Leggi su cityroma (Di venerdì 23 aprile 2021) Ci sono stati 25didelcon piastrine basse dopo l’uso del vaccino BioNTech /e cinquedicon piastrine diminuite dopo l’uso del vaccino moderno. L’Agenzia norvegese per i medicinali ha dichiarato in un comunicato stampa che due di questi rapporti provengono dalla Norvegia. Per quanto riguarda il numero di dosi somministrate, queste sono pochissime. Con le informazioni finora, non ci sono basi per dire che questa è la stessa immagine della malattia che abbiamo visto dopo la vaccinazione con Vaxzevria (ndr di AstraZeneca), afferma il direttore medico Sigurd Hortemo nel comunicato stampa. L’incidenza di coaguli diaumenta con l’età e una bassa conta piastrinica può essere ...

Advertising

RobertoBurioni : I vaccini a mRNA funzionano incredibilmente bene. In Israele solo lo 0,8% dei casi si è verificato in persone che a… - SimonuandaMaria : RT @P_M_1960: Germania, 30mila nuovi casi di Covid in 24 ore: sì al lockdown e vaccini per tutti da maggio. Loro chiudono e noi riapriamo.… - DataroomCorsera : I casi di trombosi nelle persone vaccinate con AstraZeneca sono aumentati di 1 su 100 mila. Ma la letalità del Covi… - IdaFava : RT @P_M_1960: Germania, 30mila nuovi casi di Covid in 24 ore: sì al lockdown e vaccini per tutti da maggio. Loro chiudono e noi riapriamo.… - pensieriinversi : RT @P_M_1960: Germania, 30mila nuovi casi di Covid in 24 ore: sì al lockdown e vaccini per tutti da maggio. Loro chiudono e noi riapriamo.… -