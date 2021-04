“Uccise e diede alle fiamme l’ex fidanzata”: diventa definitiva la condanna all’ergastolo per l’assassino di Sara Di Pietrantonio (Di venerdì 23 aprile 2021) diventa definitivo l’ergastolo per Vincenzo Paduano, l’uomo imputato per l’omicidio e stalking nei confronti della ex fidanzata Sara Di Pietrantonio, prima uccisa e poi data alle fiamme nella periferia di Roma, in Via della Magliana, la sera del 29 maggio 2016. A confermare la sentenza è la corte di Cassazione, che già nell’aprile del 2019 aveva disposto l’appello bis non condividendo la decisione dei magistrati di secondo grado di ridurre la pena a 30 anni di carcere. Ora il verdetto è definitivo. In primo grado Paduano – ex guardia giurata – era stato condannato all’ergastolo dopo il processo con rito abbreviato; in appello, però, i giudici rideterminarono in trent’anni la condanna, ritenendo assorbito nel reato di omicidio anche ... Leggi su cityroma (Di venerdì 23 aprile 2021)definitivo l’ergastolo per Vincenzo Paduano, l’uomo imputato per l’omicidio e stalking nei confronti della exDi, prima uccisa e poi datanella periferia di Roma, in Via della Magliana, la sera del 29 maggio 2016. A confermare la sentenza è la corte di Cassazione, che già nell’aprile del 2019 aveva disposto l’appello bis non condividendo la decisione dei magistrati di secondo grado di ridurre la pena a 30 anni di carcere. Ora il verdetto è definitivo. In primo grado Paduano – ex guardia giurata – era statotodopo il processo con rito abbreviato; in appello, però, i giudici rideterminarono in trent’anni la, ritenendo assorbito nel reato di omicidio anche ...

