Tsunami di ghiaccio invade le strade e provoca danni: cittadini impauriti e preoccupati (Di venerdì 23 aprile 2021) Dalla città di Khabarovsk arrivano le immagini di un incredibile Tsunami di ghiaccio che ha superato gli argini di un fiume raggiungendo la strada antistante e provocando danni Hanno davvero dell’incredibile le immagini arrivate da una città siberiana letteralmente colpita da uno Tsunami di ghiaccio. Si tratta di un fenomeno non frequente ed in alcuni L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 23 aprile 2021) Dalla città di Khabarovsk arrivano le immagini di un incredibilediche ha superato gli argini di un fiume raggiungendo la strada antistante endoHanno davvero dell’incredibile le immagini arrivate da una città siberiana letteralmente colpita da unodi. Si tratta di un fenomeno non frequente ed in alcuni L'articolo NewNotizie.it.

