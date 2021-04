Superlega, cosa rischiano i 12 club? La Uefa ha deciso (Di venerdì 23 aprile 2021) E’ arrivata la decisione da parte della Uefa per i 12 club fondatori della Superlega: è appena terminata la videocall del Comitato Esecutivo La Uefa ha deciso: al momento, non ci sarà alcuna sanzione ai dodici club fondatori della Superlega. Si è appena riunito, in videocall, il Comitato Esecutivo, che si è confrontato, tra le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 23 aprile 2021) E’ arrivata la decisione da parte dellaper i 12fondatori della: è appena terminata la videocall del Comitato Esecutivo Laha: al momento, non ci sarà alcuna sanzione ai dodicifondatori della. Si è appena riunito, in videocall, il Comitato Esecutivo, che si è confrontato, tra le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

FBiasin : #Maldini si scusa per una cosa che non ha fatto. Le persone fatte bene tradiscono raramente. #SuperLega #MilanSassuolo - MatteoPedrosi : #Gravina: “No sanzioni per Juventus, Milan e Inter. Non si può sanzionare un’idea che non si è concretizzata”… - LucaBizzarri : Certo che sarebbe bello il modello NBA, che non c’entra assolutamente nulla con la Superlega. Parte dalla scuola, c… - mameofan : RT @shadowsjuve: Potevamo mai lasciarvi senza toccare il tema SuperLega? Lo facciamo in uno speciale con un SuperOspite, @AntonioCorsa, cer… - notizie_milan : Cosa succede dopo il fallimento della Superlega. I club di A potrebbero fare causa ad Agnelli -