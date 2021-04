Sottomarino disperso in Indonesia. “Ai 53 membri dell’equipaggio restano solo 8 ore d’aria” (video) (Di venerdì 23 aprile 2021) L’Indonesia ha intensificato le ricerche del Sottomarino militare scomparso al largo della costa di Bali nei giorni scorsi, mentre la Marina ha avvertito che i soccorritori hanno meno di 24 ore prima che la riserva di ossigeno del sommergibile si esaurisca. La Marina dell’Indonesia sul Sottomarino sparito da mercoledì Il Kri Nanggala-402 di fabbricazione tedesca ha perso i contatti con la terraferma nelle prime ore di mercoledì. Il Sottomarino ha fatto perdere le proprie tracce durante un’esercitazione militare con a bordo 53 membri dell’equipaggio, inclusi tre artiglieri ed il comandante. “Stiamo schierando 21 navi da guerra, incluso un altro Sottomarino, il Kri Alugoro”, ha detto il portavoce delle forze armate Achmad Riad in una conferenza stampa. ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 aprile 2021) L’ha intensificato le ricerche delmilitare scomparso al largo della costa di Bali nei giorni scorsi, mentre la Marina ha avvertito che i soccorritori hanno meno di 24 ore prima che la riserva di ossigeno del sommergibile si esaurisca. La Marina dell’sulsparito da mercoledì Il Kri Nanggala-402 di fabbricazione tedesca ha perso i contatti con la terraferma nelle prime ore di mercoledì. Ilha fatto perdere le proprie tracce durante un’esercitazione militare con a bordo 53, inclusi tre artiglieri ed il comandante. “Stiamo schierando 21 navi da guerra, incluso un altro, il Kri Alugoro”, ha detto il portavoce delle forze armate Achmad Riad in una conferenza stampa. ...

