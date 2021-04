Serie A 2020/2021, squalificati, diffidati e infortunati (Di venerdì 23 aprile 2021) Guida agli assenti e ai diffidati, giornata per giornata, in base alle decisioni del Giudice sportivo. L’elenco degli infortunati squadra per squadra Ecco la guida ai giocatori squalificati, diffidati e infortunati di Serie A settimana per settimana, secondo i dispositivi ufficiali del Giudice sportivo della Lega Serie A. L’elenco dei calciatori ammoniti ed espulsi, squadra per squadra. A completare la lista anche i giocatori infortunati, con i relativi tempi di recupero e la data del loro probabile rientro in campo. Una lista pensata per tutti gli amanti del Fantacalcio, che offre la possibilità di monitorare costantemente la situazione dei propri giocatori in rosa. ATALANTA squalificati: Gosens – 1 giornata – Salta Bologna ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Guida agli assenti e ai, giornata per giornata, in base alle decisioni del Giudice sportivo. L’elenco deglisquadra per squadra Ecco la guida ai giocatoridiA settimana per settimana, secondo i dispositivi ufficiali del Giudice sportivo della LegaA. L’elenco dei calciatori ammoniti ed espulsi, squadra per squadra. A completare la lista anche i giocatori, con i relativi tempi di recupero e la data del loro probabile rientro in campo. Una lista pensata per tutti gli amanti del Fantacalcio, che offre la possibilità di monitorare costantemente la situazione dei propri giocatori in rosa. ATALANTA: Gosens – 1 giornata – Salta Bologna ...

Advertising

juventusfc : #FINOALLAFINE, BIANCONERI! Inizia #JuveParma! INSIEME! Live: - OptaPaolo : 11 - Lorenzo #Insigne ha segnato 11 gol in Serie A nel 2021, già uno in più che in tutto il 2020 in campionato. Mat… - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte, è iniziata #AtalantaJuve! Forza, ragazzi, ?????????? ??N?????????? e #????N??????????????N??! ?? ???? ???????? ?????????? ?… - sportli26181512 : Serie A: Milan, rischio Champions. Lazio avanti nella sfida ai rossoneri. Le quote della giornata: Nel 2020 è stato… - notizie_milan : Lazio-Milan: orario, diretta tv e streaming -